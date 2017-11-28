İl milli eğitim müdürlüğü’nde projeler değerlendirildi

Öğretim yılı başında İl Merkezi ve 13 ilçede görev yapan tüm okul idareci ve öğretmenlere proje tanıtımı ve bilgilendirme toplantısı yapıldığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Geçtiğimiz hafta Anadolu Vakfı işbirliği ile yürütülen ‘Değerli Öğretmenim Projesi’ kapsamında 300 öğretmenimize sınıf yönetimi semineri verildi. Şu an aktif olarak ilimiz genelinde 246 e-Twinning projesi yürütülmektedir. OKA Teknik Destek Kapsamında Geleceğin Bilim İnsanları Bilimsel Proje Hazırlıyor Projesi kabul edildi. Ayrıca 4-8 Aralık 2017 tarihlerinde daha önce kabul edilen STEM Eğitici Eğitimi Projesi kapsamında 48 öğretmenimize yönelik seminer verilecektir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’na 113 okulumuz proje başvurusu yaptı. ÇEKAP (Çorumda Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi) kapsamında yürüttüğümüz ‘Her Okulun Bir Projesi Var’ için Müdürlüğümüz bilişim sistemleri modülünden 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için bir hafta içerisinde 38 okul başvuru yapmış durumdadır. Başvurular 22 Aralık tarihinde sona erecektir. Aynı işleri yaparsak aynı sonuçları alırız. Bu nedenle yarın daha iyi ne yapabiliriz, anlayışıyla hareket ederek eğitim bileşenleri olan okul, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik inovatif bakış açısıyla çalışmalar planlayıp eğitim sürecinde hep birlikte yeniliklere imza atıyoruz.“ dedi.