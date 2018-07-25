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25 Temmuz 2018 13:30

İl Müdürü Sarı’dan çilek bahçelerinde inceleme

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İskilip’in Şeyhköyü’nü ziyaret ederek çilek bahçelerinde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Sarı’dan çilek bahçelerinde inceleme

25 Temmuz 2018 13:30


Şeyhköyü’nde 2011 yılında hayata geçen proje ile ilk etapta 1 dekarlık arazide oluşturulan demonstrasyon bahçesi ile çilek üretimine başlandığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, her geçen yıl çilek ekimine gösterilen ilginin artmasıyla şuan çilek ekimi yapılan arazinin 250 dekara ulaştığını açıkladı. Sarı, bölgedeki ekimi yapılan çilek ekiminin tamamının organik olduğunu belirtti.


Şeyhköy’ün coğrafi konumu, havası ve kendine özgü mikro klima özelliği ile çileklerde ki renk, koku ve aroma konusunda ülkemizde en kaliteli çileğin yetiştiği nadir yerlerden birisi olduğunu dile getiren Sarı, “Köy halkının dört elle sarıldığı çilek üretimi sayesinde dağlık bir yapıya sahip olan köydeki çorak topraklar çilekle yeniden hayat buldu. Şeyhköy çileği sadece Çorum’ da değil büyük şehirlerde de bilinen bir marka haline gelmiştir. Şimdi burada yapılan çalışmaları daha ileriye taşımak ve üretim alanının arttırılması için çözülmesi gereken bir su problemi olduğunu görüyoruz, bu konu da yapılabilecek çalışmaları masaya yatırarak çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.




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