İlçe stadında tribünler tamamlandı

Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Sungurlu Belediyespor'un maçlarını oynadığı ilçe sahasında yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Saha ile birlikte yapımı tamamlanan 500 kişilik tribünün ardından karşı tarafa da yaptırılan 800 kişilik yeni tribünde büyük oranda tamamlandı. Sezonun ilk maçında yetişmeyen tribünün koltuk montajı ve diğer eksikleri büyük oranda tamamlandı. Bu tribüne hafta sonu oynanacak Havza Belediyespor maçında seyirci alınabilmesi için geçici kabulün yapılması gerekiyor. Bu hafta içinde Genel Müdürlükten gelecek teknik ekibin onay vermesi halinde hafta sonu oynanacak maçta taraftarlar yeni tribünü kullanabilecek. Soyunma odalarında zemin etüdü başladı. Yeni yapılan stadın en büyük eksiği olarak görülen soyunma odalarında da eksik giderilmesi için çalışma başlatıldı. Dörtlü soyunma odası yapılacak alanda Belediye teknik ekipleri tarafından zemin etüdüne başlandı. Bu çalışmanın ardından Genel Müdürlük tarafından ihale tahmini bedeli çıkartılacak ve daha sonrada ihale için gün alınacak. Yasal sürecin kısa sürede tamamlanarak soyunma odalarının yapımına başlanması bekleniyor.