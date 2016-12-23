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23 Aralık 2016 18:26

İnsani Değerler Platformu’ndan Halep’e yardım

İnsani Değerler Platformu’ndan Halep’e yardım

23 Aralık 2016 18:26

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından toplanan 26 tonluk yardım Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Suriye’de rejim güçleri tarafından kuşatma altında olan Halep halkı için İnsani Değerler Platformu tarafından başlatılan yardım kampanyasına sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destekleri sürüyor. Akşemseddin Cami’nde yardım tırının gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur, Halep’te bir insanlık trajedisi yaşandığını belirterek, kuşatma altındaki masumların yardım beklediğini söyledi. Platform olarak başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini dile getiren Kanbur, hayırseverlerin kampanyaya büyük destek verdiğini ifade etti.
Yardımlar geldikçe Halep’e tır göndermeye devam edeceklerini kaydeden Kanbur, gıda, giyim ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 26 tonluk gıda yardımını Halep’e gönderdiklerini ifade etti.



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