24 Haziran seçimleri kapsamında Çorum’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hürriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Konuşmasında zaman zaman hükümeti eleştiren Akşener, çeşitli vaatlerde bulundu.

Kendisine ilk tülbentin Çorum’da hediye edildiğini açıklayan Akşener, “İlk tülbent hediyesi Çorum’daydı. Tülbent nedir, yemeni nedir Anadolu’nun en eski sembolü, kavgaları bitiren kardeşliği ortaya çıkaran, ayrışmaları ortadan kaldıran bir birleştirici semboldür. Anadolu’nun her yerinde adamlar kavga ettiğinde eğer onların arasındaki problem çözülemezse o evin, ailenin köyün en yaşlı kadını veya en genç gelini çıkarır kafasından tülbentini atar yere barış sağlanır, kardeşlik sağlanırdı. İşte kadınlar bana tülbentlerini hediye ederek diyorlar ki bu ülkedeki bütün ayrışmaları ortadan kaldır. Bu ülkeyi birleştir bu ülkeyi zengin-fakir ayrımından, mezhep ayrımından kardeşliği ortadan ayıran her türlü ayrıştırıcı dilden kurtar, diyorlar. Biz Türkiye’deki her sorunu her problemi işte bu sembol üzerinden çözmeye talibiz. Cumhurbaşkanı seçildiğimde bunlarla bir müze açacağım. Orada Anadolu’nun her yerinden bana hediye edilen tülbentleri dünya görecek” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de değinen Akşener, cumhurbaşkanı seçildiği gün şeker fabrikaları ihalelerini iptal edeceğini açıkladı. Fabrika satmak yerine fabrikaları birlikte inşa edeceklerini dile getiren Akşener, tüm gençlere iş buluncaya kadar size vatandaşlık maaşı bağlayacağını ifade etti. Akşener, ayrıca cumhurbaşkanı olunca her bayramda iyi bayramlar iyi ikramiyesi olarak bin 500 lira vereceklerini belirtti.

İy Parti iktidarında çocuk taciz ve tecavüzlerinin önüne geçeceklerini dile getiren Akşener, çocuğa el uzatanın el uzatanın elini kıracaklarını sözlerine ekledi.

Akşener, mitingin ardından İyi Parti’ye geçen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve meclis üyelerine parti rozetlerini taktı.