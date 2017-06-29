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29 Haziran 2017 17:29

İsa öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni İsa Arslan (35) son yolculuğuna uğurlandı.

İsa öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

29 Haziran 2017 17:29


Görev yaptığı Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi getirilen öğretmen İsa Arslan’ın cenazesi burada görev yaptığı meslektaşları ve öğrencileri tarafından helallık alındıktan sonra Ulu Cami’ye götürüldü. İsa Arslan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulu mezarlıkta defnedildi.


Çorum Hasanpaşa Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan İsa Arslan, bayram tatili nedeniyle Mersin’de oturan ailesini ziyarete gitmiş, bayramın üçüncü günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.




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