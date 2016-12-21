İşadamından öğrencilere giyecek yardımı

Ankara’da yaşayan Sungurlulu iş adamı Murat Okkalı, öğrencilere kışlık giyecek ve erzak yardımında bulundu.

MHP Sungurlu İlçe Başkanlığının girişimleri sonucu Sungurlulu işadamı Okkalı, Dr. Sedat Dr. Melahat Baran İlkokulunda Eğitim gören öğrenciler için kışlık kıyafet ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımında bulundu.

Okul müdürü Metin Safel ile görüşen MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, "Öğrencilere dağıtılmak üzere gelen paketleri okul müdürüne teslim ettik. Bizleri kırmayarak yardımlarını esirgemeyen değerli dostum Murat Okkalı’ya teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin" dedi.