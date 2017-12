İşitme engelli annesi için öğretmenleriyle klip hazırladı

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencisi Hülya Özkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle işitme engelli annesi için işaret diliyle klip çekmek istediğini belirterek, okul öğretmenlerinden Emel Büğrü’den yardım istedi.

Öğrencisinin istediği üzerine harekete geçen Emel Büğrü, okuldaki öğretmen arkadaşları ve öğrencileriyle birlikte bir klip hazırladı.

İşaret diliyle hazırlanan klipte “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu anlamlı günde Bayat Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi olarak sizleri unutmadık. Bu dünya hepimiz için ve biz birlikte yaşıyoruz. Engelsiz bir dünya için engelleri kaldır. Tüm bunların yanında onlar sadece bir gün değil her gün anlamaya gayret edelim. Unutmayalım, her birey engelli adayıdır. Bu dünya hepimiz için. Birlikte yaşıyoruz. Sevgi her engeli aşar. En büyük engel sevgisizliktir. Sizleri seviyoruz” mesajına yer verilirken engellilere karşı toplumdaki ön yargı ve sorunlara da dikkat çekildi.

“Okul olarak sessizlerin sesi olmaya karar verdik”

Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmeni Emel Büğrü, her şeyin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencisi Hülya Özkoyun’un annesi Zehra Özkoyun sürpriz yapmak istemesiyle her şeyin başladığını belirterek, “Geçen yıl hazırladığımız TÜBİTAK çalışması ‘Elimi tutsan engelimi unutsam’ projesinden yola çıkarak öğrencim Hülya benden bir istekte bulundu. Engellilerin sesini duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırlamak istediğini söyledi. Öğrencimin isteğini kırmadım video çekimlerine başladık. Tüm okul olarak sessizlerin sesi olmaya karar verdik. Ve biz tüm dünyaya okulumuz, bahçemiz, sıramız, masamızdan öğrencimiz Hülya’nın annesi Zeynep hanımın dilinden sesleniyoruz. Yarınları engelsiz yarınlara taşıyalım” dedi.

Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Hülya Özkoyun, annesine işaret diliyle video çekme istediğini öğretmeni Emel Büğrü’ye ilettiğini belirterek, “Öğretmeniz de bu istediğimi kabul etti. Tüm öğretmenlerimizle bu videoyu hazırladık. Çok güzel oldu. Annem videoyu izlerken çok mutlu oldu. Tüm öğretmenlerime teşekkür ederim dedi.

Büğrü ve okul öğretmenleri hazırladıkları klipi tüm engelliler ve annelere hediye etti. Kızının öğretmenleri birlikte hazırladığı klipi izleyen Zehra Özkoyun’un duygulandığı gözlenirken, kızının hazırladığı videoyu izlemekten mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.