İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Ocak’ta hizmete açılıyor

Konuya ilişkin bir açıklama yapan milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan yapılan görüşmeler sonucunda bugünde Yapı Daire Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bir heyetin gelerek incelemelerde bulunacağını belirtti.

Hastanenin yüzde 98’inin tamamlandığını hatırlatan Ceylan, “2011 yılında ihalesi yapılan 100 yataklı İskilip Devlet Hastanesi’nde bugüne kadar yaşanan müteahhit değişimi 1-1.5 yıl kaybettirdi. Hastanenin tamamlanması için TOKİ’den tamamlama komisyonu kurdurduk. TOKİ tamamlama komisyonu hastaneyi bünyesine aldı. Bugün incelemeler yapılacak. 10 Ocak’tan itibaren hastanemiz hizmet vermeye başlayacak. Yaşanan gecikmeden dolayı İskilip halkından özür diliyoruz” dedi.