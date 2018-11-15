İskilip devlet hastanesi'nde hasta okulu eğitimleri başladı

Hasta okulununda hasta ve hasta yakınlarına düzenli ve sürekli eğitim programları düzenlenerek, yaşamında zorluklar ile karşılaşan kronik hastalara gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamak hedeflenirken aynı zamanda benzer problemleri olan hastaların tanışmasını ve dayanışmasını da hedefleniyor.

Aile bireylerini hastalık hakkında bilgilendirerek hastaya tutum davranış ve psikolojik desteğin sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Burak Uflaz tarafından Hipertansiyon rahatsızlığının sebepleri ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.

Hasta okulu proje kapsamında önümüzdeki günlerde ise obezite, sağlıklı beslenme, depresyon, KOAH, kırım kongo kanamalı ateşi, menapoz, sigara-alkol-madde bağımlılığı, çocuklarda ishal ve beslenme, ağız hijyeni, panik atak, akılcım ilaç kullanımı ve organ bağışı konularında bilgi ve eğitimlere yer verilecek. Hasta okulu programı'na tüm hasta ve hasta yakınları ücretsiz olarak katılabilecekler.