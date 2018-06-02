İskilip Metin Alkan HEM’den devlete rekor katkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar içinde en büyük döner sermaye işletmesi olma özelliğini koruyan İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi, sosyal ve mesleki alanlarda açtığı kurs faaliyetlerini arttırarak devam ettiriyor.

Türkiye’de bir marka haline gelen İskilip HEM, mobilya ve ayakkabı alanında Türkiye çapında siparişler alan ve kaliteli üretimleri ile ülke çapında adından söz ettiriyor. HEM, hediyelik eşya konusunda yaptığı özgün tasarımlar ve el işçiliği ile büyük beğeni topluyor. 2017 yılında döner sermaye faaliyetleri kapsamında açılan kurslarda yapılan üretimlerle 6 milyon liranın üzerinde ciro elde eden HEM, devlet kasasına 1 milyon liraya yakın hazine payı, 400 bin lira kar payı ve yine 1 milyon liraya yakın vergi ödeyerek yeni bir rekora daha imzasını attı.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu ile üst düzey işbirliği yaparak öğrencilerin gelişimine ve pratik eğitimlerine yönelik katkıda bulunuyor.

Meslek Yüksekokulunda bulunan öğrencilere atölyelerini açan MAHEM, İskilip’te okuyan ve boş zamanlarını atölyelerde çalışarak geçirmeyi tercih eden öğrencilere hem ürünler üzerinde üretime yönelik eğitim gerçekleştiriyor, hem de elde edilen kardan bu öğrencilere ödeme yaparak harçlıklarını kazanmalarını sağlıyor. Merkezde ayrıca el sanatları ve mobilya dekorasyon gibi bölümlerde eğitim alan ve staj imkânı bulmakta zorlanan öğrencilere de atölyelerinde staj yapma imkânı da sunuluyor.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim prensibi ile verilen kurslarda sanayinin ihtiyacına yönelik ara eleman yetiştirme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim sürecinin dışında kalmış, kalifiye özelliği ve mesleği bulunmayan bireylere dönük olarak işbaşı beceri eğitimi veriliyor. Ayakkabı, mobilya, hediyelik eşya, ahşap oyma, sedef kakma ve tekstil alanlarında verilen eğitimle 3-5 yıl gibi bir sürede ustalık seviyesine gelen kursiyerler, kendi işlerini kuruyor veya özel sektöre ara eleman olarak kazandırılıyor. Halk Eğitimi Merkezi Atölyelerinde günün gerekliliklerine ve gelişmelere ayak uydurmak üzere kursiyerlerin mümkün olduğunca modern makineleri kullanarak ve öğrenerek eğitim alması sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda 2017 yılı içinde yaklaşık 1 milyon tl değerinde makinalar alınarak kursiyerlerin, son sistem CNC, ahşap işleme ve mobilya makinalarında eğitim almasının önü açılmış oldu.

Alınan son makinalerle İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi makine parkı ile eğitim kurumları içerisinde ülke çapında örnek ve iddialı bir kurum haline de gelmiş oldu.