İskilip’te bulunan tarihi yapıda tespit kazı çalışmaları tamamlandı

Yaklaşık 1,5 metre derinlikte bulunan tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yürütülen tespit kazısı çalışmaları tamamlandı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Anıtlar Yüksek Kurulundan gelecek heyet bölgede çalışma yapacak yapının mahiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Yeraltı çarşısı üzerinde olduğu tahmin edilen tarihi yapıda son çalışmalarda merdivenlere rastlandı. Tarihi yapının ne olduğunun tespit edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaları vatandaşlarda meraklı bakışlarla izliyor. Teknik ekiplerinin çalışmaları sırasında bölgede biriken halk çalışmaları sürekli takip ediyor.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, bölgede öncelikle bir tespit kazı çalışması yapıldığını hatırlatarak, elde edilen verileri arkeologlar ve sanat tarihçilerinin değerlendireceğini söyledi.

Tarihi yapının ortaya çıkarılması için ilk aşamanın tamamlandığını anlatan Başkan Çatma, “Bundan sonraki ikinci aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığından heyet gelecek. Onların yapacağı çalışmalar sonunda kazıların devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Kayda değer bir şey var mı, yok mu ona bakılacak. Kayda değer bir bulgu olursa çalışmalar devam edecek” dedi.

İskilip’in tarihine ve kültürüne bakıldığında çok eski bir yerleşim yeri olduğunu anlatan Çatma, “Seyahatnameler ve çeşitli tarihi kaynaklara baktığımızda hanlar ve hamamların eski tarihi eserlerin burada olduğu söyleniyor. Ancak ilçe çok büyük depremler ve yangınlar geçirmiş. Elimizde şuanda çok fazla bir sanat yapısı yok. Burada çevre düzenlemesi sırasında kepçenin tekerinin boşluğa düşmesi sonucunda bir yapı ortaya çıktı. Gerekli çalışmaları şuana kadar yapıldı. Burada hamam, şadırvan ve yer altı çarşısı olabileceğine dair değerlendirme yapıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak inceleme ile ne olduğu ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı-yazar Nurettin Tanay ise İskilip’in eski bir yerleşim yeri olduğunu, milattan önceki yıllarda varlığının bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.

İlçede daha önce yaşayan Hristiyanların olduğunu ifade eden Tanay, “Burada onlara ait bir şeylerde çıkabilir. Burada kilise kalıntısı da çıkabilir. Mahzenler de çıkabilir. Ne söylesek boş. Buradan çıkan verilerle ancak bir sonuca ulaşabiliriz. Bu bir yüzeysel tespit kazısı. Burada teknik elemanlar var. Bu konuda en doğru kararı onlar verir. Bizim burada gördüğümüz okuduklarımız, varsayımlardan ibaret. Konunun uzmanları ne derse ona göre yol çizeceğiz. İnşallah beklediğimiz umduğumuz şeyler çıkar. Kaleye yol umuyoruz. Çünkü bütün Patagonya Kalelerinde tüneller vardır. Kaçış yerleri vardır. Bunlar Boyabat gibi birçok yerde var. Burada da olması muhtemel” diye konuştu.

İskilip’in turizmi açısından burada tünel çıkmasının, kalenin değerlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu anlatan Tanay, “Eski kaynaklarda var. Arkamızda görülen binanın arkasında İğdiş hanı diye bir han var burada. Selçuklular zamanında. Germiyanoğulları zamanında. 1300’lü yıllar. Şimdi düşünün böyle bir hanın olduğu yerde mutlaka hamam olacak. Yanı başında camisi var. Dolaysıyla bir külliye. Bunlar bizim için çok önemli. Burası başlangıç. Uzmanlar daha iyi bilir. Bu çevrede çok şey çıkar. Sadece bura ile kalmaz. Çünkü külliye burası. Yani akıl var mantık var. Selçuklu kayıtlarında var. Cecebey vakfiyesinde adı geçiyor. Üç tane kayıp hamam var. Emir, Kızıl hamamı, Emir Yakup hamamı. Bunların yerini bilen dahi yok. İki tane hamamımız var ama bunlar Osmanlı zamanında. Üç tane hamamımız var ancak bunları bilen yok. Belki onlardan birisi çıkacak. Yani bekleyeceğiz. Arkadaşlar çalışıyor. İnşallah umduğumuz şeyler çıkar. Memleketimize hayırlı olur” şeklinde açıklamalarda bulundu.