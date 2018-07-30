Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 08:59

İtfaiye olası bir faciayı önledi

Çorum’un İskilip ilçesinde bir garajda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri olası bir faciayı önledi.

İtfaiye olası bir faciayı önledi

30 Temmuz 2018 08:59


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurköy’de Ömer Faruk Göl’e ait garajda yangın çıktı. Garajdan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin garajın her iki yan tarafında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Garaj sahibi Ömer Faruk Göl, yangının haber verilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin anında yangına müdahale ettiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı önledi. En tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması" dedi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç