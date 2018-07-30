İtfaiye olası bir faciayı önledi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurköy’de Ömer Faruk Göl’e ait garajda yangın çıktı. Garajdan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin garajın her iki yan tarafında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Garaj sahibi Ömer Faruk Göl, yangının haber verilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin anında yangına müdahale ettiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı önledi. En tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.