İtfaiye teşkilatının 304. kuruluş yıldönümünü

Belediye Başkanı Zeki Gül standı ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "İtfaiye teşkilatı bütün dünyada, bütün ülkelerde kurumsallaşmış en yaygın acil durum teşkilatlarından biridir. Kurulduğu ilk yıllarda sadece yangınla mücadele gibi sınırlı bir görev alanına sahip olan İtfaiye teşkilatı, günümüzde daha geniş bir yelpazede hizmet veren kuruluşlar haline geldi. Şehirlerin büyümesine, gelişmesine bağlı olarak, ortaya çıkan veya çıkma ihtimali bulunan başkaca sorunların çözümü için de çalışan bir teşkilat haline geldi. Yangınla mücadelenin yanı sıra, her türlü arama kurtarma faaliyetleri, acil durum koordinasyonları, acil yardım hizmetleri, tehlike önleyici faaliyetler, halkın acil durumlara karşı eğitimi gibi görevler itfaiye teşkilatı tarafından icra ediliyor. Bu da itfaiye teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanlarını daha da genişletti. Bu yıl İtfaiye Teşkilatımızın 304. kuruluş yıldönümü. 1714. yılında kurulan teşkilat, devlet geleneğimizdeki en köklü kurumlardan bir tanesi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında itfaiye teşkilatı, askeri bir kurum olmaktan çıkarılıyor ve itfaiyecilik hizmetleri tamamen yerel yönetimlere devrediliyor" dedi.

'Çorum İtfaiye Teşkilatı ilk kurulan teşkilatlardan'

Çorum İtfaiye Teşkilatının 1925 yılında Adana, Erzincan ve Trabzon itfaiyeleri ile birlikte kurulan bir teşkilat olduğunu belirten Başkan Gül, “Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde kurulan ilk itfaiye teşkilatlarından bir tanesi. Çorum İtfaiye teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana daima teknolojiyi takip eden ve sürekli ortaya çıkan gelişmelere göre kendini yenileyen, geliştiren bir teşkilat oldu. 2017 yılında 934 vakaya müdahale edildi. Yangınlara yapılan müdahalenin yanında eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yangından korunma, yangına müdahale gibi konularda yaklaşık, 14 bin kişiye eğitim hizmeti verildi. 378 iş yeri ve kamu binası yangın tehlikesine karşı denetlendi. Sahip olduğu teknik araç ve ekipmanlar bakımından son derece donanımlı bir teşkilata sahibiyiz. 12 müdahale, 4 servis aracı ve 65 personelimizle hizmet veriyoruz. 42 metrelik tam otomatik mafsallı merdivenli aracımız, 6 ton su kapasiteli çok güçlü bir pompa ve motora sahip müdahale aracımız, trafik kazaları ve kurtarma vakalarında hızlı müdahale edebilmek adına tam donanımlı kurtarma aracımız, diğer müdahale ekipmanlarımızla Anadolu ve Karadeniz bölgesinin güçlü ve donanımlı itfaiye teşkilatlarının içerisinde yer almaktadır. 2018 yılında 414 yangın vakasına müdahale ettik. trafik kazası, asansörde mahsur kalma, boğulma tehlikesi gibi 193 kurtarma vakasına müdahale ettik. Doğal afet, su baskını gibi 27 olaya müdahale ettik. 2018 yılında bulunduğumuz aya kadar 634 olaya Çorum Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız müdahale etti. İtfaiyecilik son derece meşakkatli sabır isteyen, donanım isteyen, eğitim isteyen en zor mesleklerden bir tanesi. İtfaiye ile özdeş olan yangın ile mücadelenin 3 temel amacı vardır. Bunlar; hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır. Biz de son yıllarda bu konularda araç gereç ve ekipmanlarımızı kullanarak, hizmet kalitemizi artırarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Diğer güvenlik mensuplarımız gibi 24 saat esasına göre çalışan bir teşkilat olarak İtfaiyecilik mesleği zaman zaman yıpratıcı ve zaman zaman da insanı duygulandıran bir meslek. Bunun farkındayız. Biz Çorum Belediyesi olarak iyi bir itfaiye teşkilatına sahibiz. Ben itfaiyeci arkadaşlarımın gayretlerinden, sebatlarından ve çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftasını tebrik ediyorum. Geçmişte burada görev yapan ve emekli olan arkadaşlarımıza da sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük hizmetlerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal edenlere de Allahtan rahmet diliyorum. Şehrimiz ve ilçelerimiz başta olmak üzere yurdumuzun her yerinde meydana gelebilecek yangın, patlama ve diğer felaketlerin olmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gül, Allah vatandaşlarımızı, teşkilatımızda görev yapan kardeşlerimizi korusun. Bu kutsal meslek uğruna hayatını hiçe sayarak alevlerin arasında şehit düşen itfaiyecilere Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiyecilik Haftası vesilesiyle bu teşkilatta görev yapan kardeşlerimize, Allah'tan kolaylıklar temenni ediyorum diye konuştu.