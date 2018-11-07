İyilik ve empati atölyesi'nde final programı

Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan programda 10 hafta süren eğitim ve uygulamanın finali yapıldı. Turgut Özal konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, iyilik ve empati atölyesi öğrencileri ve velileri katıldı.

Programda bir konuşma yaparak ailenin önemine vurgu yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, ailenin bütünlüğünü korumak, ailelere maddî ve manevî destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak için faaliyetler yapıyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirme gayreti içinde olduk. Kurduğumuz Aile Eğitim Merkezimizde, bireysel danışmanlık hizmetleri, grup terapileri ve eğitim seminerleri gibi önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Aile konusunda yaptıkları programlarda İl Müftülüğü ile güzel bir işbirliği içerisinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Gül, “Geleceğin sağlam olması için bugünün çocuklarının iyilik, sevgi ve merhametle yetişmesi gerek. Bu anlamda da Gençlik merkezlerimiz, Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz ile Aile Eğitim Merkezimiz çeşitli faaliyetler düzenliyor. İl Müftülüğümüz ve başkaca kurumlar ile de ortak programlar yapıyoruz” diye konuştu.

Aileler dini anlamda ne kadar bilinçli hale gelirse, gelecek için de o kadar güzel nesiller yetiştireceklerini söyleyen Çorum İl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu'da, “Sizler evinizde çocuğunuza model teşkil edeceksiniz. Siz ne kadar güzel şeyler öğrenip uygularsanız çocuğunuz da onları öğrenecek. Bizim Belediyemizle yaptığımız bu ortak programda, değerlerimizi, dinamiklerimizi çocuklarımıza nasıl yansıtabiliriz düşüncesi ile yola çıktık” ifadelerini kullandı.