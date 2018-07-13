Jandarma çocuk kaçırmalarına karşı vatandaşları uyardı

Uygulama kapsamında jandarma ekipleri çocuk kaçırma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma Komutanlığı tarafından “Çocuklarımız Güvende-2”uygulaması kapsamında, ilçede metruk binalar, umuma açık yerler ile park ve bahçeler kontrol edildi. Çocuklar ile sohbet eden jandarma ekipleri, çocuklara güven duygusu verirken Doğu ve Güneydoğu illerinden ilçeye çalışmak için gelen mevsimlik işçi ailelere de konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

- Mevsimlik işçi aileleri uyarıldı

İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaldıkları çadırlarda mevsimlik işçi olarak çalışan aileleri ziyaret ederek hem sohbet ettiler hem de son günlerde Ülke genelinde artış gösteren çocuk kaçırılma olaylarına karşı uyarılarda bulunarak araziye gittiklerinde çocuklarını da yanlarında götürmelerini her ne koşulda olursa olsun çocukların konaklamak için kurulan çadırlarda bırakmamaları yönünde telkinde bulundular.

“Çocuklarımız Güvende-2” uygulamasına Sungurlu İlçe J. Komutanlığı emrinde görevli 26 personel katılırken, 5 kahvehane, 9 park-bahçe, 8 okul, 18 metruk bina, 19 diğer umuma açık yerlerin kontrolü ile 982 şahıs ve 202 aracın sorgusu yapıldı.

Uygulamada 1 araç hacizden dolayı yakalandığı bildirildi.