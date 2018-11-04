Jandarma çocuklara kitap sevgisi aşılıyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personel tarafından merkez ve ilçelerde bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisi hediye ediliyor. Köy okullarına gerçekleştiren jandarma ekipleri, çocuklarına kitap okumanın önemini anlatırken en güzel aktivitelerin başında kitap okumanın geldiğine dikkat çektiler. Jandarmaya sohbet imkanı bulan öğrenciler hem birlikte ders işledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gittikleri okullarda çocuklar tarafından büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanan jandarma ekipleri, ayrıca çocukları trafik kuralları hakkında da bilgilendirdi. Jandarma görevlileri öğrencilere araçlara bindiklerinde emniyet kemeri takmayan anne-baba ve yakınlarını uyarmalarını isterken, kendilerinin de servis araçlarına bindiklerinde veya otomobillerde emniyet kemeri takmalarını istedi.