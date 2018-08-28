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28 Ağustos 2018 16:09

Jandarma engelli şahıs için seferber oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kaybolan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından 15 saat sonra baygın halde bulundu.

Jandarma engelli şahıs için seferber oldu

28 Ağustos 2018 16:09


Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Körkü Köyü’nde yaşayan ve yüzde 81 engelli raporu bulunan Ali Çardak (38), Pazartesi günü saat 18.30’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve köylüleri Çardak’ı bulamayınca jandarmadan yardım istediler. Özel eğitimli köpek Hisar ile Körkü Köyü’ne giden jandarma ekipleri, Akkaya mevkiinde Çardak’ı yarı baygın halde buldu. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan Çardak, tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.




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