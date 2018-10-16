Jandarma parmak izi ve DNA'lardan yola çıkarak 6 olayı aydınlattı

Çorum'da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, parmak izi ve DNA testlerinden 6 hırsızlık olayını aydınlattı.

Geçtiğimiz ay Çorum merkeze bağlı Seydim köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada bir araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli aracın peşine düşen jandarma ekipleri otomobili il merkezi girişinde durdurup şahsın kimlik bilgilerini sorgularken sürücünün tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri araçta kablo parçası bulunca otomobilin arka koltuk ve bagajında arama yapmış rulo halinde piyasa değeri 85 bin TL olan kablo ele geçirmişti. Olay yerinde de inceleme yapan ekipler, kabloların kesilmesinde kullanılan makaslar ve otomobile el koymuştu. Zanlının üzerinde hiçbir resmi evrak bulunmaması üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan şahsın 15 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.K. olduğunu, zanlının bir yıl önce açık cezaevinden firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da olduğunu belirlediler.

Bu olay üzerine son yıllarda gerçekleşen kablo hırsızlığı olaylarını mercek altına alan İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Faili meçhul olan bu olaylarda delilden suçluya gitmeyi amaçlayan jandarma ekipleri 2012 yılından itibaren il genelinde meydana gelen kablo hırsızlıklarında elde edilen delillerin kriminal incelemesini yaptırdı. Kriminal laboratuarlarda parmak izleri ve DNA'larda yapılan incelemeler sonunda kablo hırsızlığı olaylarına karışan zanlıların İ.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Elde edilen DNA sonuçlarında İ.K.'nın 2012, 2013 ve 2018 yıllarındaki faili meçhul olayların faili olduğu belirlendi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adliyeye çıkardığı İ.K.'nın18 Ağustos, S.K.'nın ise 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.