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16 Haziran 2017 16:20

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Çorum’da jandarma ekipleri 2016 yılında suçlulara göz açtırmadı.

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

16 Haziran 2017 16:20


İl genelinde 14 İlçe Jandarma Komutanlığı, 1 Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 1 Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı, 23 Jandarma Karakol Komutanlığı bulunan teşkilat hem merkez hem de kırsalda asayiş ve huzurun sağlanmasında suç ve suçlularla mücadelede özverili bir şekilde çalışma yürütüyor.


2016 yılında Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı sorumluluk sahasında 2 bin 789 asayiş, 48 kaçakçılık, 15 terör olayı meydana geldi. Yapılan çalışmalarda 2 bin 305 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


"Ekipler 7/24 saat görevde"


2017 yılının ilk 5 aylık bölümünde ise jandarma bölgesinde 924 asayiş, 43 kaçakçılık, 21 terör olayı meydana geldi. 914 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Öte yandan Jandarma ekipleri ayrıca yol kontrol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.2017 yılı içerisinde yapılan yol kontrolü ve aramalarında 578 bin 878 şahıs ve 201 bin 728 araç sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda 333 şahıs ve 13 araç yakalanarak adli makamlara sevk edildi.




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