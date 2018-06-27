Jandarma ve polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son iki ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 33 kilo afyon sakızı ve 750 kök hint keneviri ele geçirilirken, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

İl emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde Narko park, Narko ilçe, Narko metruk ve Narko sokak gibi uygulamalar aralıksız devam ederken, İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından da kırsalda başta din görevlileri olmak üzere muhtarlar ve vatandaşlara yönelik madde bağımlılığı ile mücadele veriliyor.

Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Necmettin Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, bağımlılıkla mücadele konusunda büyük bir ilerleme olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü madde ve madde bağımlılığıyla mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Mayıs ve Haziran ayında yapılan operasyonlar hakkında bilgi vererek, “Mayıs ayında arasında Narkotimler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 9 tanesi gözaltına alındı, bunlardan 8 tanesi tutuklandı. Haziran ayı içerisinde ise 8 tane narkotik olayı meydana geldi. 15 kişi hakkında işlem yapıldı. 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bu olaylarda 33 kilo 760 gram afyon sakızı, 4 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca madde ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Narko park, Narko ilçe, Narko metruk ve Narko sokak gibi ülke genelinde yapılan uygulamalarımız var. Bu uygulamalar iki aydır yapılıyor. Narkotik köpeğinin de görev aldığı 50 ekip ve 143 personelin katılımıyla yapılan bu çalışmalarda 767 şahıs hakkında işlem yapıldı. 47 şahısın araması yapıldı. 106 araç sorgulanırken 19 araca yaklaşık 9 bin lira idare para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. İl genelinde 39 park, 203 metruk bina denetlendi. 2 şahıstan bir kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi” dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ ise son iki ay içerisinde il merkezi, Sungurlu ve İskilip ilçelerinde 750 kök hint keneviri ele geçirildiğini açıkladı. Albay Başbuğ, ele geçirilen kenevirlerin ekipler tarafından imha edildiğini söyledi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin narko köpeklerinde katılımıyla yol denetimleri yaptığını dile getiren Başbuğ, bu denetimlerde toz esrar ve kubar esrar maddesi ele geçirildi. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kırsalda da etkin bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başbuğ, bu kapsamda kırsa din görevlilerine eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Turgay Gülenç ise bağımlılıkla mücadele konusunda Çorum’un sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, “Halkımız, kolluk kuvvetlerimiz bu konuda üzerine düşen görevi yapıyor. Bu konudaki kararlı mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele de katkılarını esirgemeyen Valimiz Necmettin Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’da Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurula her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, “Gerek kurulda gerekse Çorum Belediyesi olarak toplumda bu alanla ilgili üzerimize düşen çalışmalara katılmak üzere personelimizi yönlendirdik. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin ve hemşehrilerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda uzmanlar eşliğinde gerekli çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.