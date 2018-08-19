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19 Ağustos 2018 08:59

Jandarmadan 2 saniyede GBT sorgusu

Çorum’da jandarma ekipleri ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla kimlik kartlarının çipini okutarak Genel Bilgi Taramaya (GBT) tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

Jandarmadan 2 saniyede GBT sorgusu

19 Ağustos 2018 08:59


Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlattığı uygulama kapsamında barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda, kimlik kartlarının çipleri okutularak 2 saniye gibi bir sürede GBT bilgisine daha hızlı ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.


Sungurlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yol kontrolü gerçekleştirdi. Uygulamada, yolcu otobüsleri ve araçlar durduruldu. Araçlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yeni nesil barkod kimlik okuma sistemiyle kısa sürede yapıldı. Jandarma yetkilileri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemi sayesinde bir kişinin kimlik sorgusunun 2 saniye içinde gerçekleştiğini belirtti.




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