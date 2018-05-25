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25 Mayıs 2018 12:24

Jandarmadan asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı.

Jandarmadan asayiş uygulaması

25 Mayıs 2018 12:24

Uygulamada çok sayıda araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.


İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’nin de katıldığı huzur uygulamasında Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada asayiş denetimleri gerçekleştiriyor. Kontrol noktası ve 18 umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Kontrol noktalarında 279 araç ve 954 şahıs sorgusu yapılırken 2 kişinin yoklama kaçağı olduğunun belirlenmesi üzerine gerekli işlemler yapıldı.


Uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, "İlçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız uygulamalardan çok memnun. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu uygulamaları yapıyoruz" dediler.




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