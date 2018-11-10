Jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Kontrol noktasındaki uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, 8 umuma açık alan ve 10 okul parkında jandarma ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Kontrol noktalarında 147 araç ve 589 şahısın sorgusu yapılırken, uygulama sonucunda bir yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi.

Uygulamaların vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten jandarma yetkilileri, "İlçede her gün belli saatler arasında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız uygulamalardan çok memnun. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu uygulamaları yapıyoruz" dediler.