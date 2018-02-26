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26 Şubat 2018 13:04

Jandarma’dan hırsızlara seri operasyonlar

Çorum’da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri seri operasyonlarla hırsızlara göz açtırmıyor.

Jandarma’dan hırsızlara seri operasyonlar

26 Şubat 2018 13:04


Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen “Hurda” operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Osmancık ilçesinde köy hizmetlerinde kullanılan bir binaya giren A.E. ve M.E. kardeşler, burada atıl durumda bulunan su pompasından demir çalarken yakalandı.



’Lastik izinden zanlılara ulaşıldı’


Uğurludağ ilçesinde Türk Telekom’a ait kablolar çalındı. Bunun üzerine bir çalışma başlatan jandarma ekipleri hırsızlık olayına karışan zanlılara kullandıkları aracın lastik izlerinden ulaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl merkezi ve merkeze bağlı Hamdiköyde demir hurda çalan U.E., A.Y ve H.K. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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