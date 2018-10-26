Jandarma'dan kaçak içki operasyonu

Operasyonda 3 bin 450 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eşençay Köyü Söğütseki mahallesinde ikamet eden A.K ve S.K isimli şüphelilerin kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek evi ve şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Köydeki evde yapılan aramada 3 bin 430 litre şarap, ve kaçak alkol üretimi için kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Ayrıca Çorum merkezde bir başka adreste yapılan aramada ise 20 litre kaçak üretilen rakı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.