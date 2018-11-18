Jandarma'dan ormancılara eğitim

Çorum'un İskilip ilçesinde görev yapan Orman Işletme Müdürlüğü personeline jandarma ekipleri tarafından yasa dışı ekimler konusunda eğitim verildi.

İskilip Kaymakamlığı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yasadışı ekim (kenevir ve haşhaş) konularında ormancılara eğitim verildi. Seminerde, dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirilen ormancılardan göründükleri olumsuzlukları güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.