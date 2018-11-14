Jandarma'dan örnek davranış

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bayan astsubaylar merkezde ilkokul ve özel eğitim merkezlerini ziyaret ederek çocuklara önce kitap hediye etti.

Jandarma personeli, yanlarında getirdikleri kitapları yarım saat süreyle okuyarak kitap okumanın önemini, okuma alışkanlığının daha da yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik öğrencilere mesajlar verdi.

Okuma etkinliğinin ardından J. Üçvş. Seda Sevinç, Jandarma Üçvş. Yeliz Esikurt, Uzman Jandarma 3. Kad. Çvş. Gökapl Atıcı öğrencilerle sohbet etti. Jandarma hakkında bilgiler veren rütbeli personellere öğrenciler büyük bir sevgi gösterisinde bulunurken, yaşadıkları mutluluk ise gözlerinden okundu.

Dumlupınar İlkolulu öğrencilerinden Ekin Bolat, askerler ve jandarmaların çok iyi insan olduğunu belirterek, “Ülkemizi kurtarıcısı onlar. Kötü düşmanları yurdumuzdan çıkarıyor. Bizleri kötülüklerden koruyor. Bizde büyüyünce jandarma olacağız. Çünkü jandarma ülkemizi kötü insanlardan koruyor. Bizi koruduğu için jandarma olmak istiyorum. Bende ülkemizi kötülüklerden korumak istiyorum” dedi.

Jandarma'dan özel öğrencilere özel ilgi

Dünya Çocuk Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri özel öğrencileri de unutmadı.

J. Ast. Kd. Çvş. Yurdagül Taman Sarıdöl, J. Ast. Kd. Çvş. Canan Öntemel, J. Uzm. Çvş. Sinan Oflaz, J. Uzm. Kd. Çvş. Soner Öcal, Anadolu Özel Eğitim Meslek okulu'nu ziyaret etti.

Özel öğrencilerle yakından ilgilenen rütbeli personel burada eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan dergileri hediye ederek kitap okudu.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kurnaz ise, Dünya Çocuk Kitap Haftası nedeniyle Jandarma personelinin okula yaptığı ziyaretten duydğu memnuniyeti belirterek, “Jandarma teşkilatımız okumaları için çocuklarımıza kitap getirdiler. İnşallah bu kitapları okuyarak geleceğe bilgili bir şekilde hazırlanmanızda katkısı olacak” dedi.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Selami Bolat ise, güvenlikten sorunlu olan jandarma personeli öğrencilere kitap okuyarak farklı bir etkinliğe imza attığını belirtti.