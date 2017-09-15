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15 Eylül 2017 09:00

Jandarma’dan şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Çorum’da İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda 23 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma’dan şafak vakti uyuşturucu operasyonu

15 Eylül 2017 09:00


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Dodurga ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi ve esrar üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri N.A. (57) adlı şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri bir süre şahsı takip ettikten sonra adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsa ait ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada 23 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, hakkında düzenlenen soruşturma evrakının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.




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