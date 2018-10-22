Jandarmadan zehir tacirine operasyon

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çorapların içerisine gizlenmiş 313 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bir otobüsü takibe aldı. İlçe girişinde otobüsü durduran Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, narkotik köpeği 'Kıyı' ile arama yaptı. Yapılan aramada çorapların içerisine gizlenmiş 313 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken H.H.K. adlı şahıs da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, ifadesi alındıktan sonra hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.