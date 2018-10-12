Jandarmanın dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında buldukları kesik kablo parçalarından yola çıkan jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla 3 şahsı gözaltına aldı.

Olay, ilçeye bağlı Yörükoğlu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında kesik kablo parçaları gördü. Bunun üzerine bölgede araştırma başlatan jandarma ekipleri bir tarla içerisinde telefon kablolarını nakletmede kullanılan bir kamyonet buldu.

Soruşturmayı daha da derinleştiren jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonla bölgedeki kabloları çalan 3 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Operasyonda yaklaşık bin metre uzunluğunda telefon kablosu, bu kabloları kesmeye yarayan kesim makinesiyle direklere çıkmak için kullanılan halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.