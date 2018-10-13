Kablo hırsızları tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Yörüklü köyünde devriye görevi yapan Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında kesik kablo parçaları görmüş bunun üzerine bölgede araştırma başlatan ekipler bir tarla içerisinde telefon kablolarını nakletmede kullanılan bir kamyonet bulmuştu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonla bölgedeki kabloları çalan 3 zanlıyı kıskıvrak yakalamıştı. Operasyonda yaklaşık bin metre uzunluğunda telefon kablosu, bu kabloları kesmeye yarayan kesim makinesiyle direklere çıkmak için kullanılan halat ele geçirilmişti. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P., serbest bırakılırken, M.A. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.