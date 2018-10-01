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Kaçak içkileri yabancı bandrolle piyasa süren şahıs yakalandı

Çorum’da kaçak içkileri yabancı içki bandrolüyle piyasaya sürmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'da kaçak içkileri yabancı içki bandrolüyle piyasaya sürmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı kaçak alkollü içki ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bir istihbaratı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde kaçak içki üretildiği ve yabancı ülke bandrollü kaçak içkinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti.


Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen polis ekipleri bir işyerinde yaptığı arama da 90 litre el yapımı alkollü içki ve 1 şişe yabancı ülke bandrollü kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan T.Y. hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

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