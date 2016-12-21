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21 Aralık 2016 18:51

Kadın girişimciler öğrencileri iş dünyası ile buluşturuyor

Kadın girişimciler öğrencileri iş dünyası ile buluşturuyor

21 Aralık 2016 18:51

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), “Kariyer Günleri” ile öğrencileri, iş dünyası ile buluşturuyor.
Proje kapsamında Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tanıtıldı.
TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nuray Şehirtay ile yönetim kurulu üyeleri ve okul yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette lise öğrencileri, OSB’de faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) hizmet binasını da gezen öğrenciler, burada faaliyetteki firma yetkilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin Çorum sanayisini yakından tanımaları için düzenlen teknik gezi, yemeğinin ardından sona erdi.



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