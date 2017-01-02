Kadın girişimcilerden Çorum TSO’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler (KGK) İcra Kurulu Başkanı Nuray Şehirtay, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

KGK İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Ebru Şamlı ve Ayfer Öz’ün de hazır bulunduğu ziyarette Nuray Şehirtay, 2016 yılında kadın girişimciler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, projelere sağladıkları katkılarından dolayı Başaranhıncal’a teşekkür etti. 2017 yılı ile birlikte, Çorum’da yaşayan kadınların girişimciliğe özendirilmesi hem de mevcut kadın girişimcilerin gerek gelir getirici, gerekse sosyal sorumluluk anlamında topluma hizmet etmelerini sağlamaya yönelik yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Nuray Şehirtay, planladıkları çalışmaları hayata geçirmek için Başaranhıncal’dan destek istedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal ise, Kadın Girişimcilerin Çorum’da yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu kaydederek, TSO olarak kadınların iş dünyası içerisinde yer almasını sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Kadınların, toplumların gelişmişlik kriterlerindeki en önemli ayağı oluşturduğunu ifade eden Başaranhıncal, Çorum’un ve Türkiye’nin daha hızlı kalkınmasında kadın girişimcilerin önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak, çalışmalarında Kadın Girişimciler Kurulu’na başarılar diledi.