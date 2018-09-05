Kadrosunu güçlendiren Sungurlu Belediyespor iddialı hazırlanıyor

Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, 2’si yabancı olmak üzere 4 tecrübeli isimle sözleşme imzaladı.

Sungurlu Belediyespor, daha önce Romanya’da forma giyen pasör çaprazı 2.02 santimetre boyunda Macar Krisztian Csoma, Almanya’da forma giyen köşe oyuncusu 2.02 santimetre boyunda Brezilyalı Lurgen Hummes ve Halkbankası’nda oynayan köşe oyuncusu Erenhan Can ve orta oyuncu 2.02 santimetre boyunda Eneshan Can ile anlaşma sağlandı.

Çorum’u en güzel şekilde temsil edecek kadroları oluşturmak amacında olduklarını belirten Başkan Bahir Sezen, bu sezon çok daha iyi işler yapmanın gayreti ve çabası içinde olacaklarını kaydetti.

"İddialı bir takım kurduk"

Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Bahri Sezen, Kulüp Voleybol sorumlusu Mustafa Özdemir, Voleybol antrenörü Veli Koçak ve yeni takıma dahil olan oyuncular Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette oyuncularla yakından ilgilenen Başkan Şahiner, voleybol takımının bu sezon büyük işler başaracağına inandığını söyledi. Oyunculara yönelerek sizlerden centilmen bir şekilde mücadele etmenizi bekliyorum diyen Abdulkadir Şahiner, "Gerek maç içinde gerekse de maç sonunda sergilediğiniz davranışlarla Sungurlu’nun gençlerine örnek olmanızı bekliyorum. Amacımız Sungurlu’nun gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora yönelmelerini sağlamaktır" dedi.

Antrenör Veli Koçak ile birlikte teknik heyetin iddialı bir takım kurduğunu belirten Başkan Şahiner, "Takımımız bu yıl Doğu grubunda güçlü rakipleri ile mücadele edecek. İddialı bir takım kurduk. Sungurlu’nun ne kadar çetin ceviz olduğunu bütün takımlar görecek inşallah" diye konuştu.

İlk hazırlık maçı Jeopark Kula Belediyespor ile

Bu yıl güçlü bir takım kurarak Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde Çorum’u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. Kadronun tamamına yakınının Ankara’da olduğundan dolayı çalışmalarını Ankara’da Taner Kışlalı Spor Salonu’nda sürdüren Sungurlu Belediyespor, 13 Eylül Perşembe günü Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçı hakkında bilgi veren Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Veli Koçak, "Takımımız ilk hazırlık maçını 13 Eylül’de Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor ile Ankara’da yapacak. Yapacağımız karşılaşma ile artılarımızı ve eksilerimizi göreceğiz. Bizim için önemli bir hazırlık maçı olacak" şeklinde konuştu.

Sungurlu’da da bir hazırlık maçı yapmayı planladıklarını söyleyen Koçak, "Lig başlamadan önce Sungurlu’da bir hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Takımlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz sonucunda tarih ve saatini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.