Kamu-özel sektör işbirliği “Çalışma Grubu” ile sağlanacak

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde il düzeyinde Oda/Borsa temsilcileri ve İşkur İl Müdürlüğü katılımıyla kamu-özel sektör işbirliğinin sağlanmasına yönelik oluşturulan “Çalışma Grubu” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, bu çalışma grubunun amacının, İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesi olduğunu ve bu programın, işletmelerimizin işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ise, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Protokol çerçevesinde talepte bulunan işverene çalışan sayısının %50’sine kadar kontenjan verilebilecek olup, eğitimler işyerlerinde veya oda- borsalar tarafından belirlenecek eğitim mekânlarında en fazla 160 gün olacak şekilde gerçekleştirilebilecektir. Protokol kapsamında mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde eğitimlere katılanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi, mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde eğitime katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Üniversite onaylı belge verilecektir. İşverenler kurs sonunda katılımcıların en az %50’sini kurs süresinden az olmamak üzere en az 120 gün ve üzeri istihdamda kalmalarını sağlayacaklardır. Eğitim süresince kursiyerlere günlük 61.65 TL kursiyer cep harçlığı ödenecek olup, katılımcıların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderleri karşılanacaktır. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde faaliyette bulunan işverenler, eleman ihtiyacına yönelik taleplerini oluşturulan çalışma grubuna iletmeleri için Ticaret ve Sanayi Odası’na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.” dedi.

Ayrıca İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, İŞKUR’un , “Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki” uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulundu. Bu program kapsamında; 2017 yılında sigortalı çalışan sayısı ortalaması 1 ila 3 olan işverenlerin, 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında 18-25 yaş aralığındaki 2 kişiyi istihdam etmeleri halinde, işe alınanların ücretlerinin tamamının bir ay İŞKUR bir ay işveren tarafından karşılanacağını belirterek, teşvikten yararlanmak isteyenlerin daha geniş bilgiyi, İŞKUR yetkililerinden alabileceğini sözlerine ekledi.