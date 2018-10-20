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Kamyonet devrildi : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Sungurlu-Demirşeyh karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Demirşey Köyü istikametine seyir halinde olan Celal Karaaytu (53) yönetimindeki 19 KH 227 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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