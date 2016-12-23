Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 17:42

Kamyonun çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı öğrenci ağır yaralandı

23 Aralık 2016 17:42

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpan öğrenci ağır yaralandı.
Kaza Ankara-Samsun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Betül G.’ye okul çıkışında anayoldan karşıya geçmeye çalıştığı esnada, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 LE 8117 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan öğrenciye 112 ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç