Kamyonun çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpan öğrenci ağır yaralandı.

Kaza Ankara-Samsun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Betül G.’ye okul çıkışında anayoldan karşıya geçmeye çalıştığı esnada, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 LE 8117 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan öğrenciye 112 ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.