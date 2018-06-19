Kan bağışçılarına ödül

Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla düzenlenen programda düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlar altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay’ına düzenli olarak kan bağışında bulunan bronz, gümüş, altın madalyanın yanı sıra plaket hediye ettiklerini dile getiren Kan Bağışı Kazanım Personeli Yasemin Çal Güloğlu, “Bunların maddi olarak bir önemi olmasa da manevi olarak değeri yüksek. İskilip’te de 10 bağışçının madalya almaya hak kazandığını tespit ettik. Bugün onlara madalyalarını takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kan bağışında halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Güloğlu, “Kan bağışı çok önemli. Yapay olarak üretilmiyor. Çorum’daki hastanelerde her gün 65 ünite kan kullanılıyor. Buda her gün 65 kişinin kan bağışında bulunması anlamına geliyor. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışında bulunarak birbirimizin şifa bulmasına vesile olabiliriz” dedi.

Kızılay’a yaptığı kan bağışı nedeniyle bronz madalya ile ödüllendirilen İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiyeci Ramazan Akkulak ise, kan verince mutlu olduğunu belirterek, “Bir hasta için bir yaşam kaynağı olacağını düşündüğüm için kan veriyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Milletimize faydalı olmak ve sağlığımız için sürekli kan veriyorum" ifadelerini kullandı.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma da, İskilip halkının duyarlı davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendisinin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu sözlerine ekledi.