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27 Aralık 2016 18:35

Karaalp’ten Başkan Şahiner’e ziyaret

Karaalp’ten Başkan Şahiner’e ziyaret

27 Aralık 2016 18:35

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yılmaz Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Yılmaz Karaalp, Başkan Abdulkadir Şahiner ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile eğitim konusunda hangi hizmetlerin yapılabileceğini konuştular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner, "Sevgili öğretmenlerimizle bir araya gelmek, onların gençlerimiz ve öğrencilerimiz için geliştirdikleri projeleri öğrenmek bana büyük bir keyif veriyor. Sungurlu Belediyesi olarak, gelişmemizin, büyümemizin, yarınlarımızın, teminatı olan çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya hazırız. Bunu hep söylüyorum" şeklinde konuştu.



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