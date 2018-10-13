Karacalar doğal ortamına bırakıldı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Sıklık Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ve teknik personelden bilgi aldı.

Çorum Belediyesi olarak Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “Yaban hayatta bulunan şahin, kartal, akbaba, geyik, karaca, kurt vb. yaralanmış, güçten düşmüş ve tedaviye muhtaç hayvanlar veteriner hekimlerimizce bakım ve tedavisi yapılıyor. Hayvanları, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz” dedi.

Başkan Gül, yavru karacalar; Mayıs ve Temmuz aylarında Osmancık İlçesi mevkiinde anneleri ölmüş bir şekilde bulunmuştu. Bakım evimize getirilen 1 aylık yavru karacaların ilk muayeneleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Keçi sütü ile beslendi. Gelişmelerini takip ettik. Yavru karacaların beslenmelerine devam edilerek bugünkü hallerine gelmeleri sağlandı. Yetişkin hale gelen karacaların tekrar doğal yaşam ortamlarına alışabilmeleri için ilk etapta Sıklık Tabiat Parkımızda bulunan Yaban Hayatı Fauna alanına bıraktık" şeklinde konuştu

'400 dönümlük yeni fauna alanı'

Sıklık Tabiat Parkı fauna alanında geyik, karaca, ceylan, yaban tavşanı, yaban keçisi ve koyunu bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, "Daha önce 50 dönümlük bir fauna alanımız vardı. Hayvan sayısının artmasından dolayı 400 dönümlük ikinci bir fauna alanı daha oluşturduk. Orman ve Su İşleri Çorum Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bu yeni alana hayvanların bir kısmı nakil edilmeye başladı. Tüm hemşehrilerimizi fauna alanını ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeki Gül, 2 adet karacayı Sıklık Tabiat Parkı fauna alanına Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Veteriner Laborant ve Sağlık Programında okuyan öğrencilerle birlikte bıraktı. Daha sonra öğrencilerle fauna alanını gezdiler.