Karadağ, Ak Parti Alaca İlçe Danışma Meclisine katıldı

Dolayısıyla tüm şer güçler ABD’si, Avrupası derken etrafımıza bakarsak bizim dostumuz falan olmadığını görüyoruz. Bizler 2019’da Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek zorundayız” dedi.

İl Başkanı Karadağ, AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçimlerin yanı sıra son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Mehmet Karadağ, Türkiye’de teşkilat olarak çalışmalarını sorunsuz olarak bitiren ilk ilin Çorum olduğunu hatırlattı. Merkez ve ilçelerde herhangi bir şekilde sorun yaşamadan kongrelerin tamamladığını vurgulayan Karadağ, kadın ve gençlik kolları kongrelerini de sorunsuz bir şekilde tamamlayarak bir ilke imza atacaklarının altını çizdi.

Alaca ilçe kongresi öncesi 10 ila 12 adayın ilçe başkanlığı için sahaya indiğini ancak genel merkezin mevcut başkan Halil İbrahim Şaltu isminde karar kılınmasının ardından tüm adayların birleşerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakışır şekilde örnek bir fedakarlık göstererek tek yürek olup AK Partiyi sahiplendiklerini anlatan Karadağ, “Alaca’da gördük ki Tayyip Erdoğan farkı ve sevgisi katlanarak büyüyor. Çorum Türkiye genelinde sorunsuz bir il olarak gözükmeye başladı. İnanın artık daha rahatız bu anlamda. Milletvekillerimiz, ilçe başkanları, belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi ve parti teşkilatlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla gurur duyuyor ve sizlere ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

16 Nisan’da yapılan referandumla tarihi bir karar alındığını anlatan Karadağ, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, güçlü hükümetlerin iradeli ve koalisyonlardan uzak bir hükümet sisteminin ortaya çıkması için yüzde 50’nin üzerinde bir oyla tarihi bir karara imza attık. Koalisyonlar sistemi gibi bir sistemle 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı bu darbeyi inanın çok daha çabuk gerçekleştireceklerdi. İnsanlarımız ölüme hiç gözünü kırpmadan gittiler. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çok rahat bir şekilde istediği ülkeye gidebilirdi. O an birçok ülke kapısını açmıştı. Fakat Cumhurbaşkanımız tüm tehlikelere rağmen en yoğun bombardıman ve darbenin yaşandığı saatlerde İstanbul’a giderek ne olacaksa burada milletimle olacak diyerek sizlerin gücüne güvenerek alçakça düzenlenen darbeyi sonuçlandırdı. Şimdi karşımızda yalanı doğru gibi söyleyen bir ana muhalefet partisi var. Dolayısıyla tüm şer güçler ABD’si, Avrupası derken etrafımıza bakarsak bizim dostumuz falan olmadığını görüyoruz. Bizler 2019’da Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek zorundayız, kendisi için değil milletimiz ve devletimiz için 15 yıllık iktidar dönemimizdeki kazanımların son bulmaması için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ederek insanların gönlünde yer edinerek durmaksızın çalışacağız. Burada son derece bilinçli bir şekilde nefislerimizi bir tarafa koymak zorundayız. İç çekişmeye hiçbir şekilde mahal vermeden Allah rızası gözeterek çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Tatlı yarışlarımızı rekabete çevirmeden birlik ve beraberlikle çalışmalarımızı gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Şaltu da, AK Parti Alaca İlçe teşkilatı olarak görevi devraldıkları günden itibaren AK Parti’nin başarı çıtasını yükseltmek adına çalışmaların hızla devem ettiğini belirterek, “Mahalle teşkilatlarımızı oluşturduk, kadınlar kollarımız ve gençlik kollarımız çalışmalarına başladılar ve devam ediyorlar. İl meclis üyelerimizle yapılan çalışmaları değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bu hafta içerisinde il genel meclis üyeleri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Belediye ile çalışmalarımız ise belediye meclis üyelerimiz burada kendileriyle toplantılarımız ve bilgi alışverişlerimiz devam ediyor. Amacımız, güzel ilçemize en güzel hizmetleri getirebilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmektir” diye konuştu.

Alaca için çok güzel çalışmalar yaptıklarını, ilçenin gelişmesi noktasında hazırlanan plan ve projeleri özveri ve gayretle gerçekleştirdiklerini dile getiren Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Büküş de, “Herkesin gözü önünde gerçekleşen çalışmalarımızda ufak tefek sıkıntılar olsa da büyük çalışmalardır. Hedefimiz daha güzel bir Alaca içindir” şeklinde konuştu.

Toplantı da İl Kadın Koları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.