Karadağ ’’Ak Parti’nin listesi tabanın listesidir’’

İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili adayı Erol Kavuncu ile birlikte İlçeye gelerek, parti teşkilatı ve esnaf ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, parti yöneticileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Milletvekili adayı Erol Kavuncu parti binasında teşkilat mensuplarıyla seçim ile ilgili konuşarak istişarelerde bulundu.

Partililere hitaben konuşan İl Başkanı Mehmet Karadağ, seçim ile ilgilide açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin listesinin tamamen tabanı ve parti teşkilatını temsil eden yerel bir liste olduğunun altını çizen Karadağ, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızla gerek yüz yüze gerekse telefonla her görüşmemizde biz şunu ifade ettik. Yerellik teşkilatlarımızın görüşleri, tabanımızın görüşleri çok önemlidir. Biz istiyoruz ki bu talepler dikkate alınsın dedik. Sayın cumhurbaşkanımızda bizzat bana tabanımızın hassasiyetlerine dikkat edeceğiz dedi. Sağolsun gerçekten teşkilatın içinden gelen, çok güzel bir listeyi bizlere sundu. Yerellikse bu listede yerelliği sağladık. Birinci sıra adayımız Ahmet Sami Ceylan il başkanlığından gelen biri. İkinci sıra adayımız Oğuzhan Kaya üç dönem ilçe başkanlığı yapan sizlerinde yakından tanıdığı bölgemizden birisi. Üçüncü sıra adayımız Erol Kavuncu, sivil toplum kuruluşlarında teşkilatımızla birlikte uzun yıllar çalışmış olan, memur olmasına rağmen her zaman için Türkiye’nin geleceği için sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda temsilcilik yaptığı dönemlerde sayın cumhurbaşkanımızın yanında yer almış, vatandaşımızın gözü kulağı olmuş birisi. Dördüncü sıra adayımız Serap Yıldırım hanım çeşitli zamanlarda il teşkilatımızda görevler yapmış birisi. Şimdi soruyorum size bu liste kimin listesi. Tabiki teşkilatın listesi, bu liste vatandaşın listesi. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, genel merkezimiz sağolsun, vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu hassasiyetleri dikkate almışlar. Tabiki şimdiki vekillerimizde aynı şekilde bizim milletimizle, teşkilatımızla bütünleşmiş insanlardı. Ama Cumhurbaşkanımız tarafından bir kan değişimi yapıldı. Bugün teşkilatların göğsünü gere gere gezeceği, yerelliğe de önem verildiği, bölgeselliğe de önem verildi buyurun diyebileceği bir kadroyla karşı karşıyayız. Vekil adaylarıyla ilgili herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Vatandaşımız şu kesinlikle gelmemeliydi, o gelirse ben oyumu vermem denilebilecek bir tabloyu sağolsun cumhurbaşkanımız önümüze koymadı’’ dedi.

Muhalefetin şöyle bir görüşü var. Mecliste parlementer sistemi yeniden getireceğiz diyorlar. Bu ne demek biliyormusunuz? Bu Türkiye’nin parçalanması, yeniden koalisyonlara dönülmesi, yeniden FETÖ elebaşısının 15 Temmuzda yaşatmış olduğu kargaşanın milletimizin önüne konulması demektir. Düşünün Kargı’da belediye başkanını seçiyorsunuz. Meclis üyelerini muhalefetten seçiyorsunuz. Nasıl hizmet edebilir. Elini kolunu bağlıyorsunuz sonrada hizmet et diyorsunuz. Onun için biz AK Parti olarak, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerekse milletvekilliği seçimlerinde her ikisinde de mührümüzü AK Parti’ye vuracağız. Çorum’dan 4-0 olarak gönderelim ki en rekor oyla gönderelim ki, sayın cumhurbaşkanımızda mecliste güçlü olsun. Hükümetin güçlü meclisin zayıf olduğu yerde icraat falan olmaz. Meclis güçlü olacak. Millet güçlü olacak ve güçlü Türkiye’yi gerçekleştirmemiz lazım’’ diye konuştu.

Esnafların tüm halk ile iç içe olduğu için yönlendirme gücünün fazla olduğunu belirten Karadağ, ‘’Esnaflarımız çok önemli. Oy çarşıda bitiyor. Esnafın yönlendirmesi çok önemli. Kırgınlık, dargınlık kimseyle istemiyoruz. Dolayısıyla inşallah Kargı her zaman olduğu gibi rekor bir oyla 24 Haziran seçimlerinden başarıyla çıkacağız. İktidardayız, daha güçlü gelmeliyiz. Kendimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, Türkiye için yapmalıyız’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili adayı Erol Kavuncu ise Türkiye’nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi. 100 yıl önce oynanan oyunların bugün tekrar oynandığına dikkat çeken Kavuncu, Gezi olaylarından bugüne kadar farklı senaryoların ortaya koyarak Türkiye’nin önünün kesilmeye çalışıldığını, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde fiili olarak ülkenin işgal edilmeye çalışanların başarılı olamadığının altını çizdi.

Türkiye’yi hazmedemeyen, gelişmesini ve bölgesinde söz sahibi olmasını istemeyen çevrelerin şimdi de döviz kuru üzerinden ülke ekonomisine suikast düzenlediğine dikkat çeken Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı dik duran milletimiz, 24 Haziran’da bir kez daha bu hain tuzakların önüne set çekerek Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en güzel cevabı sandıkta verecek” dedi.

Bu seçimin yüzyılın seçimi olduğunu dile getiren Kavuncu, “Cumhur ittifakı ile ülkemizi şahlandıracak bir seçimdir. Çorum’da hedefimiz en yüksek oyu alıp ilimizi halkımızı en iyi ve en güçlü şekilde temsil etmektir. Eğer güçlü bir Meclis olmazsa, güçlü bir hükümet olamaz. Güçlü bir hükümet olmazsa güçlü bir Türkiye olamaz. Dolayısıyla sloganımız bizim şudur; ’Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra çarşı esnafını ziyaret eden, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili adayı Erol Kavuncu ve partililer 24 Haziranda gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur ittifakı ve Ak Parti’ye destek istediler.