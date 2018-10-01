Karadağ huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp hayır dualarını aldı

Kore Gazisi Rıza Kabasakal ve Şehit Annesi Zeynep Alkan başta olmak üzere huzurevi sakinleri ile bir araya gelen İl Başkanı Mehmet Karadağ, onlarla bir süre sohbet etti.

Huzurevi'nde yaşayan büyüklerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Karadağ, “Büyüklerimiz, başımızın tacı, onların en iyi şekilde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak görevimizdir” diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinde Osman Ünlü isimli vatandaşın seslendirdiği türküyü dinleyen Karadağ, “Bizler sizlerin evlatlarınınız. Devletimiz sizin kalacağınız bu yerleri pırıl pırıl yapıyor. Bizler evlerimizde ne yiyorsak ne görüyorsak sizler de burada onları bulabiliyorsunuz. Sizleri memnun etmek için elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

Ellerini öpmek ve hayır dua almak için geldiklerini belirten Karadağ, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman bizim de bir gün yaşlanacağımızı ve şimdi bizler nasıl ki sizlere hürmette, izzeti ikramda, ilgi ve alakada yoğunlaşırsak yaşlılara karşı görevlerimizi yerine getirirsek yarında Allahu Teâlâ'nın izniyle de evlatlarımızın ve devletimizin bize aynı davranışı göstereceğini sürekli hatırlatıyor” diye konuştu.

Yönetimde oluşturdukları Yaşlılar Koordinasyon Merkezi olarak her zaman ev ziyaretleri ve huzurevi ziyareti yaptıklarını hatırlatan Karadağ, “Bugünde size gelmek istedik bizleri kabul ettiniz bunun için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin ve sizlere sağlıklı uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinlerinde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese dua etmelerini isteyen Karadağ, “Çünkü Cumhurbaşkanımız her kesime özel ilgi gösteriyor. Annesini çok sevdiğini hepimiz biliyoruz yanına sürekli gider elini öper ve hayır duasını almayı ihmal etmezdi. Bunları televizyonlardan izlemişsinizdir. Vefat eden tüm yaşlılarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.