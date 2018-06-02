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02 Haziran 2018 17:25

Karadağ Kargı’da birlik mesajı verdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ Kargı ilçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partide eskiden görev almış kişilerle görüştü.

Karadağ Kargı’da birlik mesajı verdi

02 Haziran 2018 17:25


Kargı Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılmak üzere ilçeye gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kargı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha önce partide görev alan ve aday olan kişilerle bir araya gelen Mehmet Karadağ, birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti’nin birlik ve beraberlik içerisinde 24 Haziran seçimlerine hazırlandığını belirten Karadağ, "Bizim partimizde küslük, kırgınlık yok, olmaz. Partimizde daha önce görev almış veya aday olmuş tüm arkadaşlarımız ilk gün ki azim ve gayretle teşkilatımızın yanındadır. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere tüm arkadaşlarımızla birlikte iyi bir şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. İnşallah 24 Haziran’da Cumhur ittifakı ve partimizin oylarını sandıklarda patlatarak Çorum’da 4’te 4 yapacağız" dedi.


Başkan Karadağ’ın görüşmesinde, eski İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, eski ilçe Başkan Yardımcısı Adem Bülbül, eski ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülhan Demiral ve 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkan Aday Adaylığında bulunan Recep Bolpaça yer aldı.




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