Karadağ ve Akar’dan hasta ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse’nin de hazır bulunduğu ziyarette Karadağ ve Akar, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar’dan hastane hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünya ülkelerine örnek olduğunu dile getiren Karadağ, dünyanın bir çok ülkesinden insanların tedavi olmak amacıyla Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Karadağ ve beraberindekiler daha sonra tedavi gören İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in kayınbabası Mustafa Demir, AK Parti Çorum Miletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın teyzesi Bedriye Ceylan, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç.Dr. Hacı Ahmet Sezikli’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken hastanede geçireceği operasyon nedeniyle yatışı yapılan 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban’ın kardeşi Uğur Çoban’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.