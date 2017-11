Karadağ’dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Alaca ilçesinde yaşayan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Çağır’ı evinde ziyaret etti. Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse ve partililerin hazır bulunduğu ziyarette İl Başkanı Mehmet Karadağ 15 Temmuz gazisi Çağır ile sohbet etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan öğretmen Mustafa Çağır, “Öleceğimi bilsem bugün olsa gözümü kırpmadan yine koşarım.” dedi.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir yakınının düğün töreni için ailesiyle birlikte Ankara’da olduğunu ve kalkışmayı televizyondan öğrendiğini anlatan Çağır, haberleri görünce büyük bir şaşkınlık ve öfke içerisinde hareketsiz kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıktıklarını anlatan Çağır, “Bunlar yine memleketi satacaklar. Bugün çıkmazsak ne zaman çıkacağız? dedik ve Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gittik. Bina çevresinde hain askerlerin ağaçların altında bize karşı mevzi aldıklarını gördük. Askerlere ’siz kimin askerisiniz?’ diye tepki gösterdik. O anda kimsede korku falan yoktu. Sanki farklı bir insan olmuştuk. Korku, panik, endişe gibi duyguların bizden alındığını hissettik. Sanki Allah’ın bir hikmeti gibi. O anda yanımızda farklı varlıkların, şehitlerimizin, meleklerin olduğuna inanıyorum. Çünkü o sıralar birinin beni önden çektiğini, arkadan da itekleyerek ’git’ dediğini hissettim. Bu arada uçaklar sonic patlamalarla bizi korkutmaya çalışıyorlardı. Genelkurmay binası önündeki bir asker havaya ateş ederek bize küfür etti. Oradaki askerlere baktığımızda hepsinin rütbeli askerler olduğunu anladık. Havaya ateş açılınca biz genelkurmay binasının önündeki demir kapıya koştuk. O kapı kırıldı. Ardından 5-6 dakika sonra helikopter geldi ve bize ateş açıldı. Helikopter, oradaki insanları biçercesine taradı. Ben o anda demirlere çıkmıştım. Parmaklıklardan içeri atlayacaktım. Sonra yere düştüm. Omzumun sağ tarafından sert bir darbe aldım. Yüzümden de kan geliyordu” diye konuştu.

’Şehitlerimiz ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz’

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ da, 15 Temmuz hain FETÖ örgütünün darbe girişimini evde eşi ve çocukları ile otururken kızının televizyondaki haberlere dikkat çekmesiyle öğrendiğini, ilk etapta bir ümitsizliğe kapıldığını, çünkü askerin hiyerarşik bir yapıyla yönetime el koymayı kafasına yerleştirmesi halinde milletin dikkate alınmayacağı gibi bir his yaşadığını belirterek, “Refleks olarak gayri ihtiyarı dış kapıyı kilitledim. Sonra kapıyı kilitlesem ne olacak diyerek yeniden geri açtım. Evde abdest tazeleyip, aileme ‘ben gidiyorum’ dedim, eşim ve çocuklar ‘nereye gidiyorsun’ deyince ‘partiye gidiyorum’ dedim. İlim Yayma Cemiyeti başkanıyız, eski merkez ilçe başkanıyız, il başkanıyız darbe olduktan sonra bizi zaten alırlar. Evde korkak gibi saklanarak kalmaktansa partide milletimizle birlikte vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve ezanımız için her zaman çarpışarak canımızı seve seve veririz, ne olacaksa olsun diye karşılık verdim. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın konuşmaları sonrası insanların akın akın meydanı ve parti binasını doldurduğunu gördüm. Parti binasında otururken saat 02.30’da helikopterin halka ateş açtığını televizyondan izledik. O günkü ruh gerçekten hiçbir kelime ve söz ile ifade edilemez. Bu ruh Türk Milletinde her zaman var ve var olmaya devam edecektir. Çorum olarak o gece 13 şehit ve 3 gazi verdik. Bu vatan hem sizlere hem de şehitlerimize minnettar, ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İl Başkanlığı olarak 15 Temmuz şehitleri için şehitler köşesi hazırlayarak insanlarımızın o günkü kahramanlığının sürekli hatırlanmasını, böylelikle şehitlerin adlarının yaşatılmasını istediklerini anlatan Karadağ, “İl Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz gün beş komisyon kurduk. Bunlardan birisi de Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonu’ydu. Bu vesileyle ülkemize canını hiçe sayarak hizmet etmiş şehitlerimizin yakınlarına ve siz gazilerimize ziyaretlerde bulunuyoruz.15 Temmuz ile ilgili bir özel sayı çıkartacak ve gelecek nesillerimize Türk Milletinin hain FETÖ terör örgütünün yapmak istediği darbe girişimine karşı nasıl can siparane mücadele verdiğini aktaracağız. Siz değerli gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman emrinde ve yanındayız. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, 15 Temmuz Gazisi Mustafa Çağır’a, Kur’an-ı Kerim ve ay yıldızlı bayrağımızı hediye etti.