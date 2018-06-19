Karadağ’dan esnaf turu

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 24 Haziran’a sayılı günler kala seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyareti yapan Karadağ, 24 Haziran’ seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek istedi. Esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Karadağ, sorunların çözümü konusunda üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sanayide kalifiye eleman bulma noktasında yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Karadağ, “15 Yıllık iktidarımız döneminde, yatırımı desteklemek amacıyla 383 yeni yatırım teşvik belgesi düzenleyerek ekonomi’nin çarklarını hızlandırdık, bu belgeler kapsamında sadece 2017 yılında 2002 yılına kıyasla ilave istihdamı 1,5 kat artırdık ve 10.035 kişilik ilave istihdam sağladık” dedi.

Bir esnafın Cumhur İttifakı konusundaki sorusuna cevap veren Karadağ, “Cumhur İttifakındaki ortağımız olan MHP yöneticileri ve milletvekili adayları kardeşlerimiz ile sürekli istişare içinde bulunuyoruz. MHP seçim çalışmalarında Cumhur ittifakını ön plana çıkarırken, AK Parti kendisini ön planda tutuyor gibi söylentiler kasıtlı çıkarılmaktadır. Slogan ve afiş çalışmalarımızı Genel Merkezlerimiz belirlemektedir. Cumhur ittifakı belirlenen kraterlerde çerçevesinde uyum içerisinde devam ediyor. Cumhur İttifakına gönül vermiş vatandaşlarımız bu tür dedikodulara inanmasından birlik ve beraberlik içerisinde her iki parti çalışmalarını sürdürüyor” dedi.