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01 Aralık 2017 18:42

Karadağ’dan şehit ailesine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

Karadağ’dan şehit ailesine ziyaret

01 Aralık 2017 18:42

Mehmet Karadağ, 2015 yılında Hakkari Yüksekova Dağlıca kırsalında görevde iken şehit düşen Nurullah Yeşildağ’ın ailesini ziyaret etti.


Şehit babası Adem Yeşildağ, devletin ve siyasilerin her zaman şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında yer aldığını bilmek kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Devletimiz ve sizler bizleri biran olsun yalnız bırakmadınız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemizi hain oyunlara karşı koruyan ve onlarla mücadele eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize kudret versin ”dedi.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ da, her zaman şehit ailelerinin emrinde ve yanında olduklarını söyledi. Göreve geldiğimiz ilk gün parti tüzüğümüz gereği Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonunu kurduklarını hatırlatan Karadağ, amaçlarının ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimin aileleri ve gaziler ile daha yakından ilgilenmek olduğunun altını çizdi.


’Bizler sizlere can borçluyuz’ diyen Karadağ, “Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için şehit düşmüş kardeşlerimizin her zaman duacısıyız. AK Parti ailesi olarak bu ülkenin ayakta durmasına vesile olan, çocuklarımız ve bizler için her an her yerde göreve hazır olan güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin Allah şehadetlerini kabul etsin. Bizde bu dava bilinci ve ülke sevdası olduğu sürece bizlerde ülkemizin namusu ve geleceği için canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız. Bu bilinç ve inançla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden geleni gece gündüz yılmadan yapmaya devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.


Ziyaret sonunda Karadağ tarafından şehit ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi




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